Amed Sportif Faaliyetler 4-0 ile Yeni Malatyaspor'u Geçti: Servet Çetin ve Murat Uçkun'un Açıklamaları

Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenerek 3 puanı aldı. Teknik direktörler Servet Çetin ve Murat Uçkun, maçla ilgili yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:14
Amed Sportif Faaliyetler 4-0 ile Yeni Malatyaspor'u Geçti: Servet Çetin ve Murat Uçkun'un Açıklamaları

Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası Amed'in teknik direktörü Servet Çetin, "Bugün 3 puan önemliydi. Artık Enesler Erokspor maçına daha rahat hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Servet Çetin'in Değerlendirmesi

Çetin, basın toplantısında maçın hakemin performansını değerlendirerek, "Hakem genel itibarıyla iyi yönetti ama Fernando'nun gördüğü kart ağırdı ve bu nedenle futbolcumuz cezalı duruma düştü." dedi. Elde ettikleri galibiyetin önemine vurgu yapan Çetin, "Aslında golü erken bulduk, farkı biraz daha açabilirdik ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncu arkadaşlar bence ciddiyetten biraz koptu. Gerekli konuşmaları yapacağız," ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlu Murat Uçkun, taraftarın desteklerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Taraftar kardeşlik ve dostluklarını bir daha gösterdi." dedi. Uçkun, takımın durumu ile ilgili olarak, "Tecrübesizlikten kaynaklanan 4-0'lık bir sonuç var. İstemediğimiz skorlar. Saha içindeki oyunlar neticeye yansıyor." vurgusunu yaptı.

Son olarak, Uçkun, "Çocuklar ellerinden geldiği kadar, oyunu çirkinleştirmeden ligin sonuna kadar devam edecek. Verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni...

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni...

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 4-0 ile Yeni Malatyaspor'u Geçti: Servet Çetin ve Murat Uçkun'un Açıklamaları
2
Amasya'da 115 Kişilik Mangala Turnuvası Düzenlendi
3
Trabzonspor, Gaziantep FK'ye Karşı 2 Değişiklikle Çıktı
4
Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
5
Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
6
Göcek Kış Trofesi 2. Ayak Yat Yarışları Fethiye'de Sona Erdi
7
Erzurumspor FK ve Iğdır FK Maçında Gözler Hakan Kutlu ve Çağdaş Çavuş'un Üzerinde

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi