Amed Sportif Faaliyetler 4-0 ile Yeni Malatyaspor'u Geçti: Servet Çetin ve Murat Uçkun'un Açıklamaları

Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası Amed'in teknik direktörü Servet Çetin, "Bugün 3 puan önemliydi. Artık Enesler Erokspor maçına daha rahat hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Servet Çetin'in Değerlendirmesi

Çetin, basın toplantısında maçın hakemin performansını değerlendirerek, "Hakem genel itibarıyla iyi yönetti ama Fernando'nun gördüğü kart ağırdı ve bu nedenle futbolcumuz cezalı duruma düştü." dedi. Elde ettikleri galibiyetin önemine vurgu yapan Çetin, "Aslında golü erken bulduk, farkı biraz daha açabilirdik ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncu arkadaşlar bence ciddiyetten biraz koptu. Gerekli konuşmaları yapacağız," ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlu Murat Uçkun, taraftarın desteklerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Taraftar kardeşlik ve dostluklarını bir daha gösterdi." dedi. Uçkun, takımın durumu ile ilgili olarak, "Tecrübesizlikten kaynaklanan 4-0'lık bir sonuç var. İstemediğimiz skorlar. Saha içindeki oyunlar neticeye yansıyor." vurgusunu yaptı.

Son olarak, Uçkun, "Çocuklar ellerinden geldiği kadar, oyunu çirkinleştirmeden ligin sonuna kadar devam edecek. Verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.