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Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK maçı için çalışmalara devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin, takımın hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:49
Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki idmanda futbolcular; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Başarı Hedefleri ve Takım Performansı

İdmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Servet Çetin, takımın başına geçtiği günkü ilk hedefleri olan kümede kalmayı başardıklarını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda gösterilen iyi performansa dikkat çeken Çetin, şöyle konuştu:

"Çocuklar iyi oyunla üstün performans gösterdi. 4 hafta sonra bütün verileri paylaşacağız. Olumlu ve olumsuz yönlerimizi halkımıza bildireceğiz. Geldiğimiz günden beri oynadığımız oyun iyi. Kötü oynadığımız maçlarda bile puan almayı başardık. Ligin sonuna geldik ve 4 hafta olmasına rağmen hiç kopmadık. İddiamız devam ediyor. Bu süreçte oyuncularımla sadece her maçta ne kadar puan alabileceğimiz hakkında konuşuyorum. Onlara baskı yapmak istemiyorum. Oyun anlamında sahada gerekeni fazlasıyla yapıyorlar."

Gelecek Sezon Hakkında Belirsizlik

Gelecek sezon takımdaki durumu hakkında gelen bir soru üzerine Çetin, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Öncelikle alnımızın akıyla 4 maçı tamamlayıp, sonrasında geleceğe bakacağız." ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında...

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında...

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

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