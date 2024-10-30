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Amed Sportif Faaliyetler, Ersun Yanal ile Yollarını Ayırdı

Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Aylık performans değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:12
Amed Sportif Faaliyetler, Ersun Yanal ile Yollarını Ayırdı

Amed Sportif Faaliyetler'de Koç Değişikliği

Trendyol 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten alınan bilgilere göre, sözleşme karşılıklı mutabakatla sonlandırıldı.

Performans Değerlendirmesi

Yanal yönetiminde Amed, ligin ilk 10 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle mücadele etti. Takım şu anda ligde 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Gelecek Planları

Amed Sportif Faaliyetler'in izlediği strateji ve alacağı yeni teknik direktörle birlikte, takımı daha üst sıralara çıkarmak için yeni planlar üzerinde çalışacağı bekleniyor.

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