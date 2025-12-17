Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıkları Tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda RAMS Başakşehir ile yapacağı maça hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan idman, dinamik ısınmayla açıldı.

Antrenman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile sürdü; çalışmanın son bölümünde ise taktik çalışmayla antrenman tamamlandı.

Maç Detayı

Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek.

