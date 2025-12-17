DOLAR
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıkları Tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki son antrenmanla tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:49
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda RAMS Başakşehir ile yapacağı maça hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan idman, dinamik ısınmayla açıldı.

Antrenman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile sürdü; çalışmanın son bölümünde ise taktik çalışmayla antrenman tamamlandı.

Maç Detayı

Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek.

