Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu, yarın gerçekleştirilecek olan Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasıyla kapılarını açıyor. Maç, İstanbul'daki Pendik Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak.

Ligin Genel Yapısı

Normal sezon 38 hafta boyunca devam edecek ve ilk yarı 17 hafta sürecek. 22 Aralık tarihinde devre arası dönemi başlayacak ve ikinci yarı 5 Ocak 2025'te devam edecek. Sezon, 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Sezon sonunda, ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig için son takım, 3, 4, 5, 6 ve 7. sıralarda yer alan takımlar arasındaki play-off maçlarıyla belirlenecek. Ligde son 4 sırada yer alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Temsilcimiz Ekipler

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan takımlar arasında Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK da yer alıyor. Bu takımlar, hedeflerine ulaşmak için mücadele verecekler.

Başkent Derbisi

Başkent Ankara'nın köklü takımları Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü arasındaki rekabet, 1937 yılına dayanıyor. MKE Ankaragücü'nün son 2 sezonda Süper Lig'de yer almasından dolayı oynanamayan derbi, bu yıl yeniden yapılacak.

Yabancı Oyuncu Kuralı

Lig genelinde sahada aynı anda 6 yabancı oyuncunun yer almasına izin verilirken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlenmiştir.

Haftanın Programı

Sezonun ilk haftası programında yer alan maçlar şu şekilde olacaktır: