Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi Derbisinde Galatasaray'ı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Galatasaray Daikin'i 3-0 (25-23, 25-17, 25-21) mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:29
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi Derbisinde Galatasaray'ı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi Derbisinde Galatasaray'ı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında oynanan derbide Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin disiplinli oyunuyla sonuçlandı.

Maç Detayları

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 82 dakika (29, 25, 28)

Kadrolar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden

Galatasaray Daikin: Yasemin, Naz, İlkin, Wang Y.Y., Grobelna, Sylla, Eylül (L), Carutasu

İlk set çekişmeli geçti, ikinci sette Eczacıbaşı daha üstün bir oyun sergiledi ve üçüncü sette skoru koruyarak maçı tamamladı.

