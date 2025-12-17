Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi Derbisinde Galatasaray'ı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında oynanan derbide Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin disiplinli oyunuyla sonuçlandı.

Maç Detayları

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 82 dakika (29, 25, 28)

Kadrolar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden

Galatasaray Daikin: Yasemin, Naz, İlkin, Wang Y.Y., Grobelna, Sylla, Eylül (L), Carutasu

İlk set çekişmeli geçti, ikinci sette Eczacıbaşı daha üstün bir oyun sergiledi ve üçüncü sette skoru koruyarak maçı tamamladı.

ECZACIBAŞI DYNAVİT, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 12. HAFTASINDAKİ DERBİDE, GALATASARAY DAİKİN’İ 25-23, 25-17 VE 25-21’LİK SKORLARLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.