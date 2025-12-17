DOLAR
Aliağa Petkimspor 98-75 Casademont Zaragoza — FIBA Avrupa Kupası Zaferi

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu'nda Casademont Zaragoza'yı 98-75 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:23
Aliağa Petkimspor 98-75 Casademont Zaragoza

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu'nda Aliağa Petkimspor, sahasında İspanyol ekip Casademont Zaragoza'yı 98-75 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

Maç Özeti

Karşılaşma ENKA salonunda oynandı. Ev sahibi ekip maç boyunca kontrolü elinde tutarken, özellikle hücumda etkili bir performans sergiledi ve skoru maç sonuna kadar korudu.

Final Skor: Aliağa Petkimspor 98 - Casademont Zaragoza 75

Periyot Sonuçları

1. Periyot: 23-12 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 43-35 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 57-58 (Aliağa Petkimspor lehine)

Öne Çıkan İsimler

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 10, Scrubb 4, Whittaker 4, Franke 24, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Sajus 13, Mustafa Emir Sevig.

Casademont Zaragoza: Robinson 14, Spissu 4, Yusta 8, Dubljevic 11, Stephens 6, Bell-Haynes 11, Gonzalez 7, Fernandez, Rodriguez, Koumadje 12, Traore 2.

Hakemler ve Teknik Kadro

Saha: ENKA

Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Roko Hordov (Hırvatistan)

Başantrenörler: Aliağa Petkimspor - Özhan Çıvgın, Casademont Zaragoza - Isa Ramirez

Aliağa Petkimspor, bu sonuçla FIBA Avrupa Kupası'nda 2. Tur N Grubu'nda önemli bir galibiyet almış oldu.

