Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek Galibiyete Ulaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" dedi.

Çetin: "Zemin Sıkıntısı Yaşadık"

Çetin, maç sonrası değerlendirmesinde zeminden dolayı istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtirken, "Çok önemli ve zor bir maçtan 3 puan aldık. Özellikle içeride kaybettikten sonra bu maça iyi asılacaklardı. İyi savunma yapan dinamik oyunculara sahip bir takımdı. İleride hızlı oyuncuları var. Geçişi iyi yapan bir takımdı. Bütün önlemlerimizi hafta içi aldık. Ancak sahada oyun anlamında sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Maçın Ayrıntıları

Çetin, penaltı nedeniyle zor durumda kaldıklarını ifade ederek, "İkinci yarı yine iyi başladık. Gol pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Sonuç olarak 3 puan almasını bildik. Zamana ihtiyacımız var ve oyuncularımın güvenleri yerine gelmeye başladı. İnşallah 1-2 galibiyetten sonra, zeminimiz de düzgün olursa, çok daha iyi futbol oynayan bir ekip göreceksiniz" dedi.

Şanlıurfaspor'un Durumu

Maç sonrası Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise mağlubiyet nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi. Karafırtınalar, "Kolay bir lig değil. Biz bu sene hakikaten zorluklarla bir takım kurduk. O takımla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuklar aslan gibi mücadele ediyorlar. Bugünkü oyun ve mücadele tatmin edici" ifadelerini kullandı.

Defansif Eksiklikler

Karafırtınalar, maçta duran toptan gol yediklerini ve buna önlem almaları gerektiğini belirtirken, "İçeride oynadığımız maçlar çok daha önem arz etmeye başladı. İçerideki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. Bu kötü günleri birlik olup atlatacağız, sancılı bir sezon olacak ama biz bunu başaracağız" diye konuştu.

Son olarak, taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden Karafırtınalar, içeride bu durumu telafi etme sözü verdi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.