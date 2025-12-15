Levent Mercan: "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim" — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Levent Mercan: "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan genç futbolcu Levent Mercan, forma şansı bulduğu için memnun olduğunu belirtti.

Teşekkür ve hedefler

Levent Mercan, teknik direktörüne minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor. Ben de performansımla bu güveni geri ödemek istiyorum".

Serbest vuruşlardaki rekabet

Serbest vuruş yetenekleriyle ilgili konuşan Mercan, takım içindeki alternatiflere vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Tabii ki bunları idmanlarda her zaman bireysel olarak çalışıyoruz. Bizim takımımızda çok özel ayaklar var. Fırsat gelince ben de kullanırım. Benim de iyi bir ayağım var diye düşünüyorum. Şu an çok iyi sol ayaklarımız var. Zamanı gelince biz de kullanırız diye düşünüyorum".

Takım performansı ve kişisel gelişim

Son dönemde daha fazla süre almasının ardından kendisini geliştirdiğini aktaran Mercan, hedefini ve takım önceliğini şöyle özetledi: "Oynadıkça daha çok üstüne koyarak kendimi geliştiriyorum ve daha iyi performanslar gösteriyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah daha çok goller, asistler ve performanslar gösterebilirim. Önemli olan takım performansı. Takım ne kadar iyi olursa bireysel olarak biz de o kadar iyiyiz".

Rekabet ve uyum: Archie Brown

Sol bekte forma rekabeti yaşadığı Archie Brown ile ilişkilerine değinen Mercan, birlikteliklerinin iyi olduğunu belirtti: "Archie ile ilişkimiz çok iyi. O oynayınca ben onu destekliyorum. Ben oynayınca o beni destekliyor. Rekabet iyi bir şey diye düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir bağlantı var".

Milli takım hayali

Milli takım formasıyla ilgili duygularını paylaşan Levent Mercan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Kendi performansımla inşallah öyle bir şey olur. Herkesin hayali bu. Olursa çok mutlu olurum".

