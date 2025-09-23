Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenman detayları

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular idmanda pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer karşılaşması, 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.