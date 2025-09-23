Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 7. haftasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maç için Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:35
Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenman detayları

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular idmanda pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer karşılaşması, 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 34-25 Mihalıççık Belediyespor — Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta
2
2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da başladı
3
Boluspor 0-1 Eminevim Ümraniyespor | Mustafa Er'den özür, Bölükbaşı'dan övgü
4
Eminevim Ümraniyespor Boluspor'u 1-0 Yendi | Trendyol 1. Lig 7. Hafta
5
Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını Beştepe'de sürdürdü
7
Beşiktaş Kayseri'ye Geldi — Zecorner Kayserispor Maçı Yarın 20.00'de

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek