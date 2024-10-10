DOLAR
34,19 0,09%
EURO
37,48 -0,11%
ALTIN
2.886,33 -0,6%
BITCOIN
2.071.869,51 -0,27%

Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de Balkan Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Ampute Futbol Milli Takımı, ilk Balkan Şampiyonası öncesi Kırşehir'de kampta. Şampiyonluk hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:10
Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de Balkan Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Ampute Futbol Milli Takımı Balkan Şampiyonası Hazırlıkları İçin Kırşehir'de Kampta

Ampute Futbol Milli Takımı, 15-18 Ekim tarihlerinde Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir'de kamp yapmaya başladı.

Fransa'da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üç kez şampiyonluk yaşamış olan ekip, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stadı'nda 15 Ekim'e kadar kamp sürecini sürdürecek.

TFF'den Açıklama

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Balkan Şampiyonası'nın önemi üzerinde durarak, milli takımın şampiyonluk hedefi taşıdığını belirtti. Vural, gençleşen takım yapısının altyapıdaki futbolcular için olumlu bir örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Balkan Kupası Hedefi

Dünya birinciliği ve üç kez üst üste Avrupa şampiyonluğu kazanan Ampute Futbol Milli Takımı, müzesinde eksik olan Balkan Kupası'nı kazanmayı da hedefliyor. Vural, milli takımın sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve bu azmin başka bir şampiyonlukla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Vural, "Biz dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Türkiye, son 20 yılda bu alanda büyük mesafeler aldı. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz ve şampiyonluklarımızla gururlanmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda Heyecan Devam Ediyor
2
Basketbolda Olimpiyat Etkisi: Dünya Sıralaması Yenilendi
3
Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
4
Diyarbekirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Maçtan Çekildi
5
Yozgat'ta Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
6
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Siirt'te Gençlerle Buluştu
7
Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de Balkan Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak