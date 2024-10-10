Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de Balkan Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Ampute Futbol Milli Takımı Balkan Şampiyonası Hazırlıkları İçin Kırşehir'de Kampta

Ampute Futbol Milli Takımı, 15-18 Ekim tarihlerinde Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir'de kamp yapmaya başladı.

Fransa'da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üç kez şampiyonluk yaşamış olan ekip, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stadı'nda 15 Ekim'e kadar kamp sürecini sürdürecek.

TFF'den Açıklama

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Balkan Şampiyonası'nın önemi üzerinde durarak, milli takımın şampiyonluk hedefi taşıdığını belirtti. Vural, gençleşen takım yapısının altyapıdaki futbolcular için olumlu bir örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Balkan Kupası Hedefi

Dünya birinciliği ve üç kez üst üste Avrupa şampiyonluğu kazanan Ampute Futbol Milli Takımı, müzesinde eksik olan Balkan Kupası'nı kazanmayı da hedefliyor. Vural, milli takımın sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve bu azmin başka bir şampiyonlukla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Vural, "Biz dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Türkiye, son 20 yılda bu alanda büyük mesafeler aldı. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz ve şampiyonluklarımızla gururlanmak istiyoruz," şeklinde konuştu.