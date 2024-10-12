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Anadolu Efes Deplasmanda Bursaspor'u Yendi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol'u 99-78 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 22:40
Anadolu Efes Deplasmanda Bursaspor'u Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda konuk ekip Anadolu Efes, 99-78'lik skorla rakibini mağlup etti.

İlk Çeyrek Anadolu Efes'in Hakimiyetiyle Başladı

Maç, Poirier ve Bryant ile hızlı sayılar bularak başlayan Anadolu Efes'in üstünlüğü ile başladı. 2. dakikada 6-2 önde olan Anadolu Efes, 9. dakikada tam 21-0'lık bir seri yakalayarak çeyreği 29-8 önde tamamladı.

Bursaspor'un Tepkisi Geç Geldi

İkinci çeyrekte Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes'in tempolu oyununa yanıt veremeyince kontrol tamamen konuk ekibe geçti. Anadolu Efes, geniş rotasyonu ve kenardan gelen katkılarıyla soyunma odasına 58-35 önde gitti.

Üçüncü Çeyrek Anadolu Efes'in Farkı Artırmasıyla Geçti

Üçüncü çeyreğe Poirier ve dış atışlardan Bryant ile sayı bularak başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 30 sayıya (35-65) çıkardı. Bursaspor, taraftarının desteğiyle tempoyu artırmaya çalıştı ancak, final periyotuna konuk ekip 79-58 üstün gitti.

Son Çeyrek ve Galibiyet

Son çeyrekte Anadolu Efes, açılan farkın rahatlığını kullanarak rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve karşılaşmayı 99-78'lik skorla kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basketbol ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efesli Rıdvan Öncel (sağda), bir pozisyonda Bursasporlu Michineau (solda) ile mücadele etti.

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