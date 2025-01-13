Anadolu Efes, Paris Basketbol Maçına Hazırlanıyor

Anadolu Efes, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak. Başantrenör Luca Banchi, çift maç haftasından en iyi şekilde dönebilmek için kadro kalitesinden yararlanacaklarını ifade etti.

Banchi: "İlk Maçta Dikkatli Olmalıyız"

İtalyan çalıştırıcı, zorlu bir serinin başlangıcında olduklarını ve Paris Basketbol'un, kendileriyle benzer sıralamada yer alan bir takım olduğunu belirtti. Banchi, "Önceki maçtan edindiğimiz tecrübeden sonra takımımızın, böylesine yetenekli bir takımı yenmek için duyduğu konsantrasyon ve çaba seviyesinin daha fazla farkında olmasını istiyoruz. Adım adım ilerleyelim ve bu uzun yolculuktan mümkün olan en iyi şekilde dönebilmek için kalitemizden ve kadromuzdan yararlanmaya çalışalım" dedi.

Poirier: "Maksimum Seviyede Mücadele Etmeliyiz"

Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier ise rakiplerinin hızlı oynayan tehlikeli bir takım olduğuna dikkat çekti. Oyunun temposunu kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Poirier, "Maksimum seviyede mücadele etmeliyiz. Ribauntları ve rakip skorerleri kontrol etmeliyiz. Ayrıca TJ Shorts üzerinden oynadıkları perdeleme ve devrilmelere karşı savunma yapmalıyız. Bence maçın anahtarı bu savunma olacak. Mücadeleyi hiç bırakmamalı ve maçı kazanmak için elimizden geleni ortaya koymalıyız. Form olarak daha iyiye gidiyoruz. Bence bu hafta, tekrar kazanma mantalitesine geri dönmemiz için önemli olacak" şeklinde konuştu.