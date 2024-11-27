Şampiyon Güreşçi Nesrin Baş, Los Angeles 2028 Hedefini Belirledi

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için altın madalya hedefine odaklanmış durumda. Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını sürdüren Baş, bu büyük spor organizasyonuna hazırlanırken, geçmişte yaşadığı başarıların üzerine yeni bir zafer eklemeyi amaçlıyor.

Başarı Dolu Bir Geçmiş

Tokat'ın Turhal ilçesinde ortaokul yıllarında beden eğitimi öğretmeninin keşfettiği 22 yaşındaki güreşçi, bugüne dek 2 dünya, 3 Avrupa, ve 1 Balkan şampiyonu unvanı kazanarak toplamda 14 madalya elde etti. Ancak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki madalya hedefi geride kaldı.

“Tırnaklarımla Kazıyarak Geldim”

Kariyerine tokat'taki İbni Sina Ortaokulu'nda 8. sınıfta voleybol ile başlayan Baş, antrenmanlarının kendisi için kısır döngülerden kurtuluş olduğunu ifade etti. "Bana ilk başta 'Olimpiyatlara katılacaksın, Avrupa ve dünya şampiyonu olacaksın' deseler, asla inanmazdım" diyen Baş, düzenli çalışma ve azimle bu noktaya geldiğini belirtti.

“Pes Etmeyeceğim”

Nesrin Baş, eleştirileri başarılarıyla yanıtladı. 2017'den bu yana Edirne'deki antrenmanlarına devam ettiğini ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin kendisine sağladığı destekle başarılarının arttığını ifade etti. Los Angeles 2028'de altın madalya hedefinin güvencesini vererek, İstiklal Marşı’nı dinlettirmek istediğini vurguladı.

Destekleyen Antrenörler

Edirne TOHM Spor Uzmanı Nilgün Güçlü, Nesrin Baş'ın çalışmalarıyla diğer sporculara örnek teşkil ettiğini belirterek, "Paris'te istediğini alamadı ancak Los Angeles'ta hedefine ulaşacak. Kendisi burada ailemizin bir parçası" dedi. Ayrıca, gençlik ve spor bakanlığı tarafından verilen desteklerin önemine değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını sürdüren dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını sürdüren dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.