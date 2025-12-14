DOLAR
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı; Bilal Touer kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:18
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Augusto’nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Ersin’de kaldı.

18. dakikada sol taraftan Cerny’nin ortasında Bilal Toure’nin omuzuyla indirdiği topa Abraham’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

22. dakikada Trabzonspor’un uzaklaştıramadığı topu Bilal Touere, ceza sahası içindeki Cerny kazandırdı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın solundan filelerle buluştu. 0-2

25. dakikada Beşiktaş savunmasının kafa ile uzaklaştırmak istediği top Muçi’nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

31. dakikada Orkun’un pasında soldan ceza sahasına giren Rashica’nın arka direğe pasında Cerny meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

37. dakikada Bilal Toure’nin Ozan Tufan’a yaptığı faul sonrası VAR’a giden hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Toure’yi kırmızı kartla oyundan attı.

Hakemler

Hakem: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Kadrolar

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Olulai, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Augusto

Yedekler: Onaralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Sikan, Stefan Savic, Onuaralp Çakıroğlu, Cihan Çanak, Aruf Boşluk, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağ, Paulsita, Emirhan Topçu, Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartlay Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Jurasek, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Önemli Notlar

Goller: Muçi (dk. 25) (Trabzonspor), Abraham (dk. 18), Cerny (dk. 22 ve 31) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Bilal Touer (dk. 31) (Beşiktaş)

Sarı kart: Emirhan Topçu, Orkun Kökçü (Beşiktaş), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

