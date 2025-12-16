Kadir Yıldırım, WAKO'da Tarihe Geçti: Art Arda İkinci Dünya Şampiyonluğu

Kadir Yıldırım, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda +91 kilo low kick kategorisinde şampiyon olarak Türk kick boks tarihine geçti. Yıldırım, art arda elde ettiği iki dünya şampiyonluğuyla bu kategoride erkekler tarihinin ilk art arda dünya şampiyonu Türk sporcusu oldu.

Çeyrek Finalde Zorlu Dönüş

Turnuvaya son dünya şampiyonu olarak seri başı halinde başlayan Yıldırım, ön elemeyi bay geçti. Çeyrek finalde Litvanyalı rakibiyle karşılaştığı maçta ilk rauntta ters bir darbeyle knockdown yaşadı. Hakemin sayısının ardından maç devam etti; ilk rauntta bir kez daha sayıya düşme riski vardı. Maçın dönüm noktası, son rauntta maçın bitimine 1 dakika 53 saniye kala gelen geri dönüş oldu. Yıldırım, son rauntta yüksek performans göstererek maçı çevirdi ve yarı finale yükseldi.

Yarı Final ve Finalde Üstün Performans

Yarı finalde Polonyalı rakibine karşı agresif ve baskılı bir oyun sergileyen Yıldırım, ilk rauntta rakibin burnundan kan gelmesine neden oldu ve maçı erken bitirerek finale çıktı. Finalde karşılaştığı Hırvatistanlı rakibiyle 2023 Portekiz finalinde de mücadele etmiş olan milli sporcu, maça yüksek özgüvenle çıktı. İlk rauntta bir knockdown elde eden Yıldırım, ikinci rauntta yüksek bir tekme ile rakibini nakavt ederek art arda ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Yıldırım maç sonu duygularını, "Bu gururu bana yaşatan Allah’a şükürler olsun" sözleriyle ifade etti.

Manevi Güç: Namaz ve Aile Desteği

Yıldırım, çeyrek final öncesi yaşadığı geri dönüşte manevi bir gücün etkili olduğunu belirtti. Isınma alanındayken öğle namazını kıldıktan sonra ikindi namazını da kılmaya karar verdiğini anlattı; bu iki rekat namazın kendisine güç verdiğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca kızının maç öncesi, "Kazanacaksın baba" sözünün kulağında olduğunu belirterek duygularını paylaştı.

Değerlendirme ve Tarihi Başarı

38 yaşındaki milli sporcu, maçın strateji ve tecrübe odaklı olduğunu vurguladı. İlk rauntta yaşanan knockdown sonrası pes etmeyip son rauntta geri döndüğünü anlattı ve "Tek bir yumrukla, tek bir tekmeyle her şey değişebilir" dedi. Yıldırım, Türkiye'de ve dünyada bu kategoride art arda dünya şampiyonluğu yaşayan ilk erkek sporcu olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Öne çıkan bilgiler: Kadir Yıldırım, WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası, +91 kilo low kick, Abu Dhabi, art arda 2 dünya şampiyonluğu, "Bu gururu bana yaşatan Allah’a şükürler olsun".

MİLLİ SPORCU KADİR YILDIRIM, WAKO BÜYÜKLER KİCK BOKS DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE ELDE ETTİĞİ ŞAMPİYONLUKLARLA BU KATEGORİDE ART ARDA ALTIN MADALYA KAZANAN İLK TÜRK SPORCU OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIĞINI DİLE GETİREREK, "BU GURURU BANA YAŞATAN ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN" DEDİ.