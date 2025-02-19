Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, 3-0'lık ilk maçın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Anderlecht, hazırlıklarını tamamlayarak maça hazır hale geldi.

Antrenman Detayları

Başkent Brüksel'deki antrenman tesislerinde, teknik direktör David Hubert yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ardından, koordinasyon çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktik antrenman gerçekleştirildi.

Sakatlık Durumları

Anderlecht'in antrenmanına sakatlıkları bulunan Kasper Dolberg, Mario Stroeykens ve Yari Verschaeren katılmadı. Ayrıca, idmana çıkan ancak tam hazır olmayan Samuel Edozie'nin durumunun, maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Maç Bilgisi

Anderlecht ile Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.