Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Rövanşı İle İlgili Detaylar

Anderlecht ve Fenerbahçe'nin Avrupa Arenasındaki Mücadelesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımı, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maç, Anderlecht Stadı'nda oynandı.

Maç Hakemleri

Karşılaşmayı yöneten hakemler şunlardı:

Sandro Scharer

Stephane De Almeida

Jonas Erni (İsviçre)

Takım Kadroları

Anderlecht takımının kadrosu:

Coosemans

Sardella

Adryelson

Hey

Ndiaye

Dendoncker

Leoni

Maamar

Huerta

Hazard

Vazquez

Fenerbahçe takımının kadrosu ise şu şekildeydi:

İrfan Can Eğribayat

Skriniar

Amrabat

Yusuf Akçiçek

Osayi-Samuel

Fred

Szymanski

Kostic

Tadic

En-Nesyri

Dzeko

Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de oldukça kritik bir maç olarak değerlendiriliyor.