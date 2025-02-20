Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Rövanşı İle İlgili Detaylar

Anderlecht ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı detayları ve kadrolar belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:51
Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Rövanşı İle İlgili Detaylar

Anderlecht ve Fenerbahçe'nin Avrupa Arenasındaki Mücadelesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımı, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maç, Anderlecht Stadı'nda oynandı.

Maç Hakemleri

Karşılaşmayı yöneten hakemler şunlardı:

  • Sandro Scharer
  • Stephane De Almeida
  • Jonas Erni (İsviçre)

Takım Kadroları

Anderlecht takımının kadrosu:

  • Coosemans
  • Sardella
  • Adryelson
  • Hey
  • Ndiaye
  • Dendoncker
  • Leoni
  • Maamar
  • Huerta
  • Hazard
  • Vazquez

Fenerbahçe takımının kadrosu ise şu şekildeydi:

  • İrfan Can Eğribayat
  • Skriniar
  • Amrabat
  • Yusuf Akçiçek
  • Osayi-Samuel
  • Fred
  • Szymanski
  • Kostic
  • Tadic
  • En-Nesyri
  • Dzeko

Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de oldukça kritik bir maç olarak değerlendiriliyor.

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