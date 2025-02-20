Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Rövanşı İle İlgili Detaylar

Anderlecht ve Fenerbahçe'nin Avrupa Arenasındaki Mücadelesi
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımı, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maç, Anderlecht Stadı'nda oynandı.
Maç Hakemleri
Karşılaşmayı yöneten hakemler şunlardı:
- Sandro Scharer
- Stephane De Almeida
- Jonas Erni (İsviçre)
Takım Kadroları
Anderlecht takımının kadrosu:
- Coosemans
- Sardella
- Adryelson
- Hey
- Ndiaye
- Dendoncker
- Leoni
- Maamar
- Huerta
- Hazard
- Vazquez
Fenerbahçe takımının kadrosu ise şu şekildeydi:
- İrfan Can Eğribayat
- Skriniar
- Amrabat
- Yusuf Akçiçek
- Osayi-Samuel
- Fred
- Szymanski
- Kostic
- Tadic
- En-Nesyri
- Dzeko
Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de oldukça kritik bir maç olarak değerlendiriliyor.