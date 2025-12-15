Taner Fikret Saral’dan Beşiktaş’a sert açıklama

Trabzonspor yöneticisinden maç sonu tepki

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticilerinin maç sonu açıklamaları ve paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

Saral, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır. Herkes bilsin ki; Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır. Açıkça uyarıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonsporken ’mağdurmuş’ gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Tekrar ediyoruz. Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim"

Saral, açıklamasında rakip yöneticilerin tutumunu kınayarak Trabzonspor’un haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı.

