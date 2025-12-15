DOLAR
Muğla Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi İl Birinciliği Menteşe'de Tamamlandı

Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi İl Birinciliği, Menteşe'de yoğun katılımla tamamlandı; dereceye giren sporcular ve okullar belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:30
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları, sporcuların yoğun katılımı ve çekişmeli mücadelelerle Menteşe ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Müsabakalar ve katılım

Genç sporcuların güç ve tekniklerini sergilediği karşılaşmalarda, izleyiciler de karşılaşmalara büyük ilgi gösterdi. Organizasyonda dereceye giren isimler ve okullar belirlendi; yarışmaların atmosferi, geleceğin bilek güreşi yıldızlarının sahne almasına olanak tanıdı.

Kurumsal değerlendirme

Müsabakaların ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müsabakalara katılım sağlayan tüm okullarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitim kurumlarımız, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Okullarımız milletimizin fidanlığı, gençlerimiz ise geleceğimizin teminatı olmaya devam edecektir. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz".

Etkinlik, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra bölgesel spor kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen organizasyonlar arasında öne çıktı.

