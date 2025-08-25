DOLAR
Ankara Keçiörengücü, Mame Diouf ile yeniden anlaştı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 37 yaşındaki Senegalli santrfor Mame Diouf ile yeniden anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:03
Trendyol 1. Lig ekibinde tecrübeli santrfor geri döndü

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, geçen sezon kadrosunda yer alan ancak sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 37 yaşındaki Senegalli santrfor Mame Diouf'u yeniden renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında: "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, santrfor Mame Diouf ile yeniden anlaşma sağladı. Mame'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Mame Diouf, kariyerinde daha önce Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover 96, Stoke City, Hatayspor, Konyaspor ve Göztepe kulüplerinde forma giydi.

