Ankara Keçiörengücü, Mame Diouf ile yeniden anlaştı
Trendyol 1. Lig ekibinde tecrübeli santrfor geri döndü
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, geçen sezon kadrosunda yer alan ancak sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 37 yaşındaki Senegalli santrfor Mame Diouf'u yeniden renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında: "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, santrfor Mame Diouf ile yeniden anlaşma sağladı. Mame'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Mame Diouf, kariyerinde daha önce Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover 96, Stoke City, Hatayspor, Konyaspor ve Göztepe kulüplerinde forma giydi.