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Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü, Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonu Oldu

Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü, otizm-mental kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:30
Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü, Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonu Oldu

Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası

Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Final Maçında Eşsiz Performans

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, bu yılki organizasyon Ankara'da gerçekleştirildi. Final maçında, Çanakkale Özel Yıldızlar Spor Kulübü ile karşılaşan Ankara ekibi, müthiş bir mücadele sonucu galip gelerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Dereceye Giren Diğer Kulüpler

Şampiyonanın sonunda, Mersin Beyazay Spor Kulübü üçüncülük elde ederken, Afyonkarahisar Özel Sporcular Gençlik Spor Kulübü dördüncülükle yarışmayı tamamladı.

Madalya Töreni

Müsabakalar sonrasında düzenlenen madalya ve kupa töreni, sporcuların ve kulüplerin başarılarını taçlandırdı.

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde...

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü şampiyon oldu. Müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde...

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü şampiyon oldu. Müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde...

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü şampiyon oldu. Müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde...

Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü şampiyon oldu. Müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

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