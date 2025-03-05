Ahlatcı Çorum FK, Geosis Boluspor'a 2-0 Mağlup: Antrenörlerin Değerlendirmeleri

Ahlatcı Çorum FK'dan Beklenmeyen Mağlubiyet

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, Ahlatcı Çorum FK evinde karşılaştığı Geosis Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de çok üzgünüz," açıklamasında bulundu.

Maç Analizi

Akçeken, maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtirken, "İlk yarıda önemli pozisyonlar bulduk. 15 kez rakip ceza sahasına girdik ve bunlardan 4-5 tanesi net fırsatlardı. Ancak değerlendiremedik. Bu durum son birkaç haftadır devam ediyor," ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda ise kötü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Akçeken, "Basit pas hataları bir hastalık haline geldi. Geçen hafta ve bu hafta, rakiplerin ilk geldiği toplar kalemize gol oluyor. Bu durumu anlam veremiyoruz. Analizlerimizle futbolculara gösteriyoruz fakat maalesef ikinci gol de benzer bir şekilde oldu; kaptırdığımız bir top sonucunda penaltı verdik," dedi.

Boluspor'un Başarılı Performansı

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Play-off hattı açısından önemli bir galibiyet aldık. İki takımın kazanabileceği kritik bir karşılaşmaydı. İlk yarıda iyi oynadığımız söylenemez, zaman zaman savunmada hatalar yaptık, ancak ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik," dedi.

Kendilerini 7. sıraya yükselttiklerini belirten Koşukavak, "Şu anda play-off hattına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun iki tarafını da güçlü oynadığımız sürece yukarıda kalacağımızı umuyorum," şeklinde konuştu.