Ahlatcı Çorum FK, Geosis Boluspor'a 2-0 Mağlup: Antrenörlerin Değerlendirmeleri

Ahlatcı Çorum FK'nın Geosis Boluspor'a 2-0 yenilmesi sonrası antrenörler Ziya Akçeken ve Yalçın Koşukavak değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:16
Ahlatcı Çorum FK, Geosis Boluspor'a 2-0 Mağlup: Antrenörlerin Değerlendirmeleri

Ahlatcı Çorum FK'dan Beklenmeyen Mağlubiyet

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, Ahlatcı Çorum FK evinde karşılaştığı Geosis Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de çok üzgünüz," açıklamasında bulundu.

Maç Analizi

Akçeken, maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtirken, "İlk yarıda önemli pozisyonlar bulduk. 15 kez rakip ceza sahasına girdik ve bunlardan 4-5 tanesi net fırsatlardı. Ancak değerlendiremedik. Bu durum son birkaç haftadır devam ediyor," ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda ise kötü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Akçeken, "Basit pas hataları bir hastalık haline geldi. Geçen hafta ve bu hafta, rakiplerin ilk geldiği toplar kalemize gol oluyor. Bu durumu anlam veremiyoruz. Analizlerimizle futbolculara gösteriyoruz fakat maalesef ikinci gol de benzer bir şekilde oldu; kaptırdığımız bir top sonucunda penaltı verdik," dedi.

Boluspor'un Başarılı Performansı

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Play-off hattı açısından önemli bir galibiyet aldık. İki takımın kazanabileceği kritik bir karşılaşmaydı. İlk yarıda iyi oynadığımız söylenemez, zaman zaman savunmada hatalar yaptık, ancak ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik," dedi.

Kendilerini 7. sıraya yükselttiklerini belirten Koşukavak, "Şu anda play-off hattına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun iki tarafını da güçlü oynadığımız sürece yukarıda kalacağımızı umuyorum," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi
2
UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı Saraybosna'da Gerçekleştirildi
3
Galatasaray, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
4
İstanbul'da 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası' Coşkusu
5
Trabzonspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 Mağlup Etti
7
Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava