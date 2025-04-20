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Antalya'da 13 Ülkeden 150 Sporcu, Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı'nda Mücadele Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı, 13 ülkeden 150 sporcuyla başladı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:15
Antalya'da 13 Ülkeden 150 Sporcu, Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı'nda Mücadele Ediyor

Antalya'da Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Heyecanı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı başladı. Yarış, Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Olympos Teleferik'in destekleriyle gerçekleştiriliyor.

13 Ülkeden 150 Sporcu Yarışıyor

Bu yılki organizasyona 13 ülkeden 150 sporcu katılıyor. Katılımcılar, Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre yüksekliğindeki karlı zirvesinden başlayarak, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçmek için mücadele edecekler.

Denizle Bitiş

Sporcuların, yarışın bitiş çizgisine ulaştığında sahilde kurulan rampadan denize bisikletleriyle atlayış yapması bekleniyor. Bu eğlenceli ve heyecan verici an, yarışın en dikkat çekici noktası olacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı başladı....

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı başladı. Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre karlı zirvesinden başlayan yarışmada sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçerek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı başladı....

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı başladı. Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre karlı zirvesinden başlayan yarışmada sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçerek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

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