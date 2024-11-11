Antalya'nın Buz Pateni Yıldızı Selin Eren Hedefini Büyütüyor

Antalya'da eğlence amaçlı açılan buz pistinde antrenman yaparak katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde eden Selin Eren, uluslararası büyük turnuvalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Küçük Yaşta Buz Pateni İle Tanıştı

İlk buz patenini 8 yaşında ailesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinin pistinde yapan Selin Eren, artistik buz pateni yarışlarını izleyerek bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi. Ancak, alışveriş merkezinin buz pisti kapandıktan sonra spora bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Muratpaşa Belediyesinin Desteği

2019 yılında Muratpaşa Belediyesi'nin eğlence amaçlı açtığı buz pistinde antrenmanlarına geri dönen Eren, profesyonel antrenörüyle birlikte çalışmalara hız verdi. İlk kez katıldığı 2022 Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Uluslararası Başarılar

Bu yılın mayıs ayında Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Eren, geçen ay Slovenya'da gerçekleştirilen International Swan Challenge turnuvasında ise gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada başarılı bir performans sergiledi.

Açık Hedef: Altın Madalya

2025 yılının şubat ayında Almanya'da düzenlenecek International Skate Berlin şampiyonası ve haziran ayında düzenlenecek ISU International Adult turnuvalarında altın madalya kazanmayı hedefleyen Selin Eren, Antalya'daki profesyonel buz pisti eksikliğinden şikayet etti.

Pesi Etmemek İçin Mücadele Ediyor

Selin Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada altı yıldır profesyonel olarak artistik buz pateni yaptığını belirterek, "Antalya'da bu sporu gerçekleştirebileceğim bir pist olmamasına rağmen yılmadım. Eğlence amaçlı bir pistte antrenman yaparak Avrupa'da gümüş madalya kazandım." dedi.

Eren, antrenmanlarını gençler ve çocuklar arasında tempo tutarak devam ettirdiğini belirtirken, uygun tesis eksikliğinden dolayı zorluk yaşadığını dile getirdi. Hedefinin sadece 2025 değil, aynı zamanda 2028'de Finlandiya'da yapılacak Kış Dünya Master Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da eğlence amaçlı açılan buz pistinde antrenman yaparak, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde eden Selin Eren'in hedefi uluslararası büyük turnuvalarda altın madalya kazanmak.

Antalya'da eğlence amaçlı açılan buz pistinde antrenman yaparak, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde eden Selin Eren'in hedefi uluslararası büyük turnuvalarda altın madalya kazanmak.