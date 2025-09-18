Antalyaspor 17 Yeni Transferini Tanıttı

Hesap.com Antalyaspor, Corendon Airlines Park'ta 17 yeni transferini tanıttı; Başkan Rıza Perçin tribüne 20-25 bin seyirci çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:26
Trendyol Süper Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen törenle bu sezon kadroya kattığı 17 futbolcuyu tanıttı.

Tanıtım töreni ve oyuncular

Tören sırasında futbolcular isimleri tek tek anons edilerek sahaya çıktı. Taraftarı selamlayan oyuncuların isimleri şöyle: Cuesta, Doğukan Sinik, Dzhikiya, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım, Paal, Cvancara, Storm, Giannetti, Ceesay, Saric, Boli, Ballet, Samet Karakoç, Gueye.

Başkan Rıza Perçin'den değerlendirme

Konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, göreve geldikten sonra transfer engelini açmayı başardıklarını ve ardından 17 futbolcuyu transfer ettiklerini belirtti. Perçin, "Güzel bir kadro kurduk. Antalyaspor taraftarlarını takımı desteklemeye tribüne çağırıyorum. Bu sezon 20-25 bin taraftar ortalaması ile oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Perçin ayrıca ligin ilk 5 haftasında 9 puan aldıklarını ve başarılı grafiklerinin süreceğine inandığını dile getirdi.

Oyuncuların mesajları

Yeni transferlerden Doğukan Sinik, Antalyalı olduğunu hatırlatarak yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti. Forvet oyuncusu Cvancara da Antalyaspor'da forma giydiği için memnun olduğunu ve takımın başarısı için elinden geleni sahada yapacağını söyledi.

Altyapıdan profesyonel sözleşmeler

Törenin sonunda kulübün altyapısından yetişen Ali Demirbilek, Ege İzmirli ve Hasan Yakub İlçin ile profesyonel sözleşme imzalandı.

