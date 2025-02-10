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Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Antalyaspor, Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına başladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:55
Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarına Start Verdi

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında, 14 Şubat Cuma günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, öğle saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

İdman Detayları

Lig mücadelesinde, dünkü RAMS Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular, yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinden sonra dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladılar.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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