Fatih Karagümrük - Beşiktaş: VAR Cihan Aydın

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında VAR görevini Cihan Aydın üstlendi. Maç bugün 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:42
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: VAR Cihan Aydın

Fatih Karagümrük - Beşiktaş: VAR Cihan Aydın

Maç ve hakem bilgileri

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcıları Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olarak görev alacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Cihan Aydın, AVAR olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

CİHAN AYDIN (ARŞİV)

CİHAN AYDIN (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: VAR Cihan Aydın
2
Denizli İdmanyurdu'nda 8 Futbolcu TFF Bahis Soruşturmasında
3
Okan Buruk: Ajax Deplasmanında Önemli Bir Galibiyet
4
Adana Demirspor 0-6 Sakaryaspor: Koray Palaz'tan penaltı ve hakem tepkisi
5
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor
6
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi
7
Sivasspor, Daniel Avramovski'yi Resmen Transfer Etti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı