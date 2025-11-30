Fatih Karagümrük - Beşiktaş: VAR Cihan Aydın

Maç ve hakem bilgileri

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcıları Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olarak görev alacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Cihan Aydın, AVAR olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

CİHAN AYDIN (ARŞİV)