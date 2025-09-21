Antalyaspor Başkanı Perçin: İç Sahadaki Taraftar Sayısı Bizi Üzüyor

Rıza Perçin, Antalyaspor'un son üç iç saha maçında tribünlerin 5 bin seviyesinde kalmasının üzüntü verdiğini ve 6 bin barajına ulaşılamadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 01:48
Antalyaspor Başkanı Perçin: İç Sahadaki Taraftar Sayısı Bizi Üzüyor

Rıza Perçin: İç Sahadaki Taraftar Sayısı Bizi Üzüyor

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'de evlerinde oynadıkları maçlarda tribünlerin beklenen desteği vermemesinin kulüpte üzüntü yarattığını açıkladı. Perçin, ligde 6 haftayı geride bıraktıklarını hatırlatarak takımın gösterdiği performansa rağmen seyirci sayısının istenilen seviyede olmadığını vurguladı.

Perçin'in değerlendirmesi

Başkan Perçin, son iki iç saha maçında uzatma dakikalarında yedikleri gollerle puan kaybettiklerine dikkat çekti ve kulübün zor süreçlerden çıkarak kısa sürede toparlandığını söyledi. Perçin, "Bundan 40 gün önce sahaya çıkacak kadrosu olmayan, transfer engeli bulunan, borçları nedeniyle finansal anlamda kıpırdama şansı kalmayan kulübümüzü kısa zamanda ayağa kaldırdık. Dün aldığımız beraberlik (Zecorner Kayserispor maçı) sürpriz olarak görülüyorsa, özverimizin, çok çalışmamızın ve inancımızın yansımasıdır diye düşünüyorum," değerlendirmesinde bulundu.

Perçin, son dakika gollerinin canlarını yaktığını ancak bunun futbolun cilvesi olduğunu belirterek, "Bu durum teknik ekibimize ve futbolcularımıza olan güvenimizi azaltmaz," ifadelerini kullandı.

Taraftara çağrı: Evimizi cehenneme çevirelim

Başkanı en çok üzen konunun ise iç sahadaki seyirci sayısı olduğunu söyledi. Perçin, "Evimizde üçüncü maçımızı oynadık. Maalesef 3 maçta da 6 bin seyirci sayısına bile ulaşamadık. Bunca emek, bunca çaba, bunca özverinin ardından haftalardır yaptığımız tüm çağrılara rağmen taraftar sayımızın 5 binli rakamlarda kalması, bizi ziyadesiyle üzmektedir," dedi.

Perçin, evlerindeki atmosferin rakipler ve hakemler üzerinde baskı oluşturması gerektiğini belirterek, stadı dolduran taraftarlara teşekkür etti ve bir çağrı yaptı: "Bundan sonra evimizi rakiplerimiz için cehenneme çevirecek taraftar sayısına ulaşmamız en büyük dileğimdir. 'Sevdamız Antalyaspor' sloganı altında omuz omuza, yürek yüreğe nice zaferler alacağımız günler için mücadelemiz sürecek."

