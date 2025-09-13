Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: 17 Yeni Futbolcuyla Kadromuzu Güçlendirdik

Perçin transfer dönemini değerlendirdi

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, sona eren birinci transfer dönemini değerlendiren yazılı açıklamasında kulübün kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdiklerini bildirdi.

Perçin, "17 yeni futbolcu transfer ederek kadromuzu güçlendirdik" ifadelerini kullanarak transfer sürecinde önceliklerinin laf değil iş üretmek olduğunu vurguladı.

Perçin, 54 gündür büyük özveri ve olağanüstü çabayla hizmet ettiklerini belirterek transfer engeli dosyalarını kaldırıp yeni transferlerle takımı güçlendirdiklerini aktardı.

Açıklamada, geçen sezon kadromuzda yer alan oyuncularla ilgili olarak şu bilgiye yer verildi: "toplamda 18 oyuncu 2025-2026 sezonu kadromuzda yer almadı." Bu isimler arasında kaptan Güray Vural ile Jakub Kaluzinski, Emrecan Uzunhan, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Braian Samudio, Andros Townsend, Moussa Djenepo, Kenan Piric, Erdal Rakip, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaich, Doğukan Özkan, Sam Larsson, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Emre Uzun ve Oleksandr Petrusenko yer aldı.

Perçin, ayrılanların ardından kadroya dahil edilen isimleri de aktardı: Van de Streek ve Ramzi Safuri ile yeniden anlaştıktan sonra Julian Cuesta, Georgi Dzhikiya, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Dario Saric, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım, Tomas Cvancara, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Yohan Boli, Samuel Ballet, Samet Karakoç ve son olarak Bachir Gueye ile 17 yeni futbolcu transfer ederek kadroyu güçlendirdiklerini belirtti.

Perçin, sayısal olarak neredeyse giden oyuncu kadar futbolcu transfer ettiklerini belirterek, "Sadece bu sezonun değil, bundan sonraki transfer dönemlerinde sadece 1-2 takviye yapmakla yetineceğimiz önümüzdeki 2-3 yılın da kadrosunu oluşturduk." ifadelerini kullandı ve teknik ekip, futbolcular ile taraftarlara birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Perçin son olarak, bu süreçte görev alan 28 yönetim kurulu üyesi, teknik direktör Emre Belözoğlu, yardımcıları, futbolcular ve diğer personele teşekkür etti.

