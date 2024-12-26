Antalyaspor, İç Sahada Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor

Antalyaspor'un İç Saha Performansı Parlıyor

Süper Lig'in ilk bölümünü 21 puanla 9. sırada tamamlayan Onvo Antalyaspor, topladığı puanların 16'sını iç sahada elde etti. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahada yer aldı.

İç Sahadaki Başarılar

Antalyaspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini 3. haftada Atakaş Hatayspor karşısında 3-2'lik skorla elde etti. İç sahada ise Adana Demirspor (2-1), Sipay Bodrum FK (3-2), Net Global Sivasspor (2-1) ve Bellona Kayserispor (2-0) karşısında zaferle ayrıldı.

Deplasmandaki Durum

Kırmızı-beyazlı ekibin ligin ilk bölümündeki tek deplasman galibiyeti, 10. haftada Corendon Alanyaspor karşısında 2-1'lik sonuçla geldi. Kendi sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ve TÜMOSAN Konyaspor ile de 0-0 ve 1-1'lik eşitlikler elde etti.

Skor Düzeni ve Oyuncular

Antalyaspor, ligde 20 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü. Takımın en skorer oyuncusu ise 5 golle Sam Larsson oldu. Larsson'u 4 golle Braian Samudio ve 3 golle Adolfo Gaich takip etti. Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ve Brezilyalı defans oyuncusu Thalisson Kelven, takımda en fazla süre alan futbolcular olarak dikkat çekti.

Ayrıca, Erdal Rakip ve Güray Vural, takımın bu sezonki kırmızı kart gören oyuncuları arasında yer aldı. Thalisson, çıkmış olduğu 15 maçta 6 sarı kartla hakemlerin en çok uyardığı isim oldu.

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza yönetiminde evinde daha etkili performans sergileyen Onvo Antalyaspor, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de, ilk yarıda topladığı 21 puanın 16'sını iç sahada hanesine yazdırdı.

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza yönetiminde evinde daha etkili performans sergileyen Onvo Antalyaspor, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de, ilk yarıda topladığı 21 puanın 16'sını iç sahada hanesine yazdırdı.