DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

Antalyaspor Süper Lig'de 1200. gole Nikola Storm ile ulaştı

Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. golünü Nikola Storm ile kaydetti; Gençlerbirliği deplasmanında 1-0'lık galibiyetle bu eşiği aştı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:28
Antalyaspor Süper Lig'de 1200. gole Nikola Storm ile ulaştı

Antalyaspor Süper Lig'de 1200. gole Nikola Storm ile ulaştı

Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. gol sevincini 2025-26 sezonunda Belçikalı forvet Nikola Storm ile yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'deki 30. sezonlarında, 2. haftada deplasmanda oynadıkları Gençlerbirliği maçını 1-0 kazanarak bu dönüm noktasına ulaştı.

Storm'un erken katkısı

Yeni transferlerden 30 yaşındaki hücum oyuncusu Nikola Storm, Gençlerbirliği karşısında takımının tek golünü atarak Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1200. golüne imza attı. Hesap.com kaynaklı bilgilere göre, Storm ilk haftada Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanılan maçta da takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti; kısa sürede sergilediği performansla dikkat çekti.

Tarihten bir anı: İlk gol Metin Şahin'den

Kırmızı-beyazlı ekip ligde ilk kez 1982-83 sezonunda yer aldı. Lig serüveninin ilk haftasında, 29 Ağustos 1982'de Fenerbahçe ile oynanan deplasman maçında mücadele 1-1 sona ererken, Antalyaspor'a beraberliği getiren golü Metin Şahin kaydetmişti.

Sezonlara göre goller

Antalyaspor'un Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:
1982-1983 - 27
1983-1984 - 34
1984-1985 - 33
1986-1987 - 37
1994-1995 - 39
1995-1996 - 45
1996-1997 - 38
1997-1998 - 51
1998-1999 - 46
1999-2000 - 42
2000-2001 - 45
2001-2002 - 46
2006-2007 - 32
2008-2009 - 34
2009-2010 - 49
2010-2011 - 41
2011-2012 - 32
2012-2013 - 50
2013-2014 - 34
2015-2016 - 53
2016-2017 - 47
2017-2018 - 40
2018-2019 - 39
2019-2020 - 41
2020-2021 - 41
2021-2022 - 54
2022-2023 - 46
2023-2024 - 44
2024-2025 - 37
2025-2026 (2 haftada) - 3

En golcü isim: Samuel Eto'o

Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcü ismi Samuel Eto'o olup, Kamerunlu yıldızın sayısı 44 gole ulaşıyor. Onu, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı Tita (37) ve Necati Ateş (30) takip ediyor.

Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. golüne yeni transferi Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm ile...

Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. golüne yeni transferi Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm ile ulaştı.

Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. golüne yeni transferi Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm ile...

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 2'de 2 yaptı: Süper Lig'de 9 sezon sonra en iyi başlangıç
2
Manisa Basket, UCAM Murcia'ya 72-78 Yenildi
3
Yiğit Arslan: EuroBasket 2025'te Madalya Gerçekçi Hedefimiz
4
Ankara Keçiörengücü: Bütçe Disipliniyle Süper Lig Hedefi
5
Tunceli'de MamekiFest: Munzur Vadisi'nde 10 km'lik Motosiklet Turu
6
Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Genç Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar