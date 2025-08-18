Antalyaspor Süper Lig'de 1200. gole Nikola Storm ile ulaştı

Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. gol sevincini 2025-26 sezonunda Belçikalı forvet Nikola Storm ile yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'deki 30. sezonlarında, 2. haftada deplasmanda oynadıkları Gençlerbirliği maçını 1-0 kazanarak bu dönüm noktasına ulaştı.

Storm'un erken katkısı

Yeni transferlerden 30 yaşındaki hücum oyuncusu Nikola Storm, Gençlerbirliği karşısında takımının tek golünü atarak Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1200. golüne imza attı. Hesap.com kaynaklı bilgilere göre, Storm ilk haftada Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanılan maçta da takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti; kısa sürede sergilediği performansla dikkat çekti.

Tarihten bir anı: İlk gol Metin Şahin'den

Kırmızı-beyazlı ekip ligde ilk kez 1982-83 sezonunda yer aldı. Lig serüveninin ilk haftasında, 29 Ağustos 1982'de Fenerbahçe ile oynanan deplasman maçında mücadele 1-1 sona ererken, Antalyaspor'a beraberliği getiren golü Metin Şahin kaydetmişti.

Sezonlara göre goller

Antalyaspor'un Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:

1982-1983 - 27

1983-1984 - 34

1984-1985 - 33

1986-1987 - 37

1994-1995 - 39

1995-1996 - 45

1996-1997 - 38

1997-1998 - 51

1998-1999 - 46

1999-2000 - 42

2000-2001 - 45

2001-2002 - 46

2006-2007 - 32

2008-2009 - 34

2009-2010 - 49

2010-2011 - 41

2011-2012 - 32

2012-2013 - 50

2013-2014 - 34

2015-2016 - 53

2016-2017 - 47

2017-2018 - 40

2018-2019 - 39

2019-2020 - 41

2020-2021 - 41

2021-2022 - 54

2022-2023 - 46

2023-2024 - 44

2024-2025 - 37

2025-2026 (2 haftada) - 3

En golcü isim: Samuel Eto'o

Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcü ismi Samuel Eto'o olup, Kamerunlu yıldızın sayısı 44 gole ulaşıyor. Onu, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı Tita (37) ve Necati Ateş (30) takip ediyor.

Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. golüne yeni transferi Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm ile ulaştı.