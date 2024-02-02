Arda Güler ile Lionel Messi'nin adı birlikte anılmaya başlandı

Mikel Arteta'nın Barça'nın teknik direktörü olmayacağını açıklamasının ardından Lionel Messi'nin konuşulması gündeme bomba gibi düştü. Bu arada teknik direktör Mikel Arteta konuyla ilgili bir açıklama yaparken basında çıkan haberleri "tamamen sahte haber" olarak nitelendirerek "Nereden geldiğini bilmiyorum. Tamamen gerçekçi değil. gerçekten özür dilerim. inanamıyorum. Kaynak falan yok. Kişisel konulardan bahsederken dikkatli olunmalı." şeklinde ifadeler kullandı.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTILAR

La Liga'nın son şampiyonu olan Barcelona bu sezonda şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldı. Katalan devi 47 puanla listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Lider Girona 55 puana sahip olurken, Real Madrid'in kalan maçların ardından 54 puanla ikinci sırada yer aldığı görülüyor.

GÖZLER YENİ ADAYLARA ÇEVRİLDİ





Mikel Arteta'nın Barcelona'nın iddialarını reddetmesi sonrası dikkatler yeni isme çevrildi. Liverpool takımının eski orta saha oyuncularından Danny Murphy konu hakkında talkSPORT'a konuştu ve şaşırtıcı bir konuyu aktardı. Murphy, teknik direktör olarak Xavi'nin yerine Lionel Messi'nin seçildiğini açıkladı.

Murphy'ye göre Messi'nin teknik hoca olarak Barça takımına dönmesi ihtimali Barcelona taraftarlarını çılgına çevirdi. Pek çok hayran bunu heyecan ve olumlu bir tavırla karşıladı.

Messi ne dedi?

Lionel Messi, Star+'a antrenör olmayı anlatırken "Aslında teknik hoca olmayı düşünmüyorum ancak Real Madrid'in eski hocası Zinedine Zidane de aynı şeyi söyledi ve ardından teknik direktör oldu. Daha sonra üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Sportif direktörlüğü, antrenörleri eğitmeyi ve koçluk yapmayı seviyorum ama ikisi hakkında da pek bir şey bilmiyorum” şeklinde ifadeler kullanmıştı.





GELMESİ HALİNDE ARDA'YA RAKİP OLACAK

Lionel Messi, Barcelona'ya teknik dçrektör olarak gelmesi halinde Arda Güler ile Arjantinli süperstar karşı karşıya gelecek. Barça'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.