DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,22 -0,04%
ALTIN
5.967,07 -0,82%
BITCOIN
3.842.469,98 -2,61%

Antalyaspor, Erol Bulut ile Yollarını Ayırdı

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; ligdeki kötü sonuçlar ve Galatasaray yenilgisi kararın nedeni oldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:32
Antalyaspor, Erol Bulut ile Yollarını Ayırdı

Antalyaspor, Erol Bulut ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bulut, Emre Belözoğlu’nun ayrılığının ardından ekim ayında takımın başına geçmişti. Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son olarak Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalyaspor'da kötü sonuçlar ayrılık kararını tetikledi.

Kulübün Açıklaması

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Gelecek Adım

Akdeniz ekibinin teknik direktör arayışları devam ederken, önümüzdeki maçlarda takımın başında yardımcı antrenörlerin yer alması bekleniyor.

ANTALYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT DÖNEMİ SONA ERDİ (ARŞİV)

ANTALYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT DÖNEMİ SONA ERDİ (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Monaco - Galatasaray: Hakem Danny Makkelie
2
Antalyaspor, Erol Bulut ile Yollarını Ayırdı
3
Beşiktaş, Rizespor Maçı İçin 17. Hafta Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Kütahya Belediyespor’un Minik Judocusu Ahmet Burak Maran Madenci Kupası’nda Bronz
5
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Kemerburgaz'da Hazırlıklara Başladı
6
Aliağa Petkimspor - Trabzonspor | Basketbol Süper Ligi 11. Hafta
7
Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor