Antalyaspor, Erol Bulut ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bulut, Emre Belözoğlu’nun ayrılığının ardından ekim ayında takımın başına geçmişti. Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son olarak Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalyaspor'da kötü sonuçlar ayrılık kararını tetikledi.

Kulübün Açıklaması

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Gelecek Adım

Akdeniz ekibinin teknik direktör arayışları devam ederken, önümüzdeki maçlarda takımın başında yardımcı antrenörlerin yer alması bekleniyor.

ANTALYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT DÖNEMİ SONA ERDİ (ARŞİV)