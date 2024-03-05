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Arda Güler'in Real Madrid macerası sona eriyor

Arda Güler'den Real Madrid'e son dakika gelişmeleri var. Real Madrid sezon sonunda Arda Güler'i gönderme kararı aldı. İspanyol devleri, oynama süresi az olan genç yıldızı bir veya iki sezonluğuna kiralayacak. Detaylar burada...

Yayın Tarihi: 05.03.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:29
Arda Güler'in Real Madrid macerası sona eriyor

F.Bahçe'den rekor transferle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığının ardından yeniden maça katılarak takımına katkı sağlamaya başladı. Ancak İspanyol teknik adam Ancelotti, taraftarın gönlünü kazanan Arda Güler lehine ani bir karar verdi.İşte Detaylar...

TOGG

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DEN AYRILIYOR! ANCELOTTİ ARDA GÜLER İLE KONUŞTU

Arda Güler için Real Madrid'de ayrılık yolu görünüyor... Arda Güler, Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, Arda ile yaptığı özel görüşmede oyuncuya son kararını bildirdi.

Arda Güler'in Real Madrid macerası büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Ancelotti'nin yedek kulübesinde bıraktığı genç yıldız, sakatlığını atlatmış olsa da zaman bulmakta zorlanıyor. İtalyan teknik adam, Valencia'yla Mestalla’da oynanan karşılaşmada Arda Güler'e süre vermedi. Genç yıldızın, Ancelotti'nin kararının oldukça hayal kırıklığı yaratması nedeniyle Sevilla karşılaşmasına katılamadığı görülüyor.

İspanyol basınında Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den kiralık olarak ayrılacağı yer aldı. İspanya'daki birçok medya kuruluşu genç yıldızın kredisinin sağlam kabul edildiğini doğruladı. Arda Güler'le Milan ve Real Sociedad'ın yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

ANCELOTTI AYRILIĞINA ONAY VERDİ

Relevo'dan alınan bilgiye göre Carlo Ancelotti, Arda Güler’in ayrılmasına onay verdi. Bu habere göre İtalyan çalıştırıcı, genç oyuncunun istikrarlı bir şekilde oynayabileceği ve daha güçlü bir şekilde geri dönebileceği bir takıma kiralanmasını istiyor.

Ancelotti, Valencia maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bence onun gibi genç bir oyuncunun oynamak için gelişmesi gerekiyor. Bu da takımın ve kulübün talepleriyle çatışıyor. Sabırlı olmak zorundayız. Dakika almanız gerektiğini anlıyorum ama bu takımın talepleriyle uyuşmuyor. Taraftarların yeteneği görmesini istiyorum." ifadelerini kullanarak Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak ayrılabileceğini işaret etti.

Haberde, Arda Güler'in antrenmanlarda etkileyici olduğu ancak Real Madrid’in rekabetçi temposuna girebilmek için fiziksel kondisyonunu geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Arda'nın durumun farkında olduğu ve tüm seçenekleri değerlendirebileceği belirtildi.

ANTRENMANLARDA GÖZ DOLDURUYOR

Relevo haber detaylarında Arda Güler'in kiralanmasının büyük bir risk olduğu ve oyuncunun bu durumu geri adım olarak gördüğü belirtildi. Dortmund'da Reinier veya Villarreal'de Kubo gibi kiralama dönemleri kötü olan oyuncularla aynı durumu yaşamak istemeyen Real Madrid, Arda Güler'i iyi anlaşabileceği bir teknik adamın çalıştırdığı bir takıma kiralamak istiyor.

ARDA GÜLER KİRALANMAYI GERİ ADIM OLARAK GÖRÜYOR

Relevo haberinde yer alan detaylarda Arda Güler'in kiralanmasının büyük bir risk olduğu ve oyuncunun bu durumu geri adım olarak değerlendirdiği belirtildi. Dortmund'da Reinier veya Villarreal'de Kubo gibi kiralama dönemleri kötü olan oyuncularla aynı durumu yaşamak istemeyen Real Madrid, Arda Güler'i iyi anlaşabileceği bir teknik adamın çalıştırdığı bir takıma kiralamak istiyor.

Habere göre henüz hiçbir şeye karar verilmedi: "Güler geleceğe yönelik bir iddia ve asıl önemli olan acele etmemek. Valdebebas'ta kalırsa, Rodrygo'nun yaptığı gibi kas kazanmaya yönelik özel bir planla devam edecek, başka bir takıma giderse, öğrenebilmesi ve Bernabeu'ya daha olgun bir şekilde dönebilmesi için detaylı bir şekilde çalışılacak." denildi.

ANCELOTTI: DAHA FAZLA SÜRE ALIRSIN!

Real Madrid'e yakın konumuyla bilinen Plante Madrid'in verdiği bilgiye göre Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile özel görüşme yapması gerekiyordu. Bu görüşmede Ancelotti, Arda'ya şunları söyledi: "Brahim gibi kiralık gidersen daha fazla dakika alırsın." dediği öne sürüldü.

Arda Güler'in Real Madrid'deki yerinin garanti olmadığı, Kylian Mbappé'nin de rotasyona geniş katılımıyla genç yıldızın forma şansı bulmasının neredeyse imkânsız olduğu belirtildi.

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