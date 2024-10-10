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Arda Güler, Real Madrid'deki Durumu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Arda Güler, Real Madrid'deki durumu ve milli takım hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:33
Arda Güler, Real Madrid'deki Durumu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Milli Futbolcu Arda Güler'den Önemli Açıklamalar

A Milli Futbol Takımı'nın genç yeteneği Arda Güler, yarın oynanacak Karadağ maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Real Madrid'deki durumu hakkında açıklamalarda bulunan Güler, Carlo Ancelotti ile herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

Ancelotti ile İlişkisi Hakkında

Arda, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Orada hiçbir problem yok hocamla aramda. Bazen öyle haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı. Real Madrid'de daha fazla süre almak ve başarılı olmak istediğini dile getiren genç futbolcu, "Tabii ki her maç oynamak isterim, her oyuncu gibi ama dediğim gibi hiçbir problem yok." şeklinde konuştu.

Milli Takım Hedefleri

Milli takıma da en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini vurgulayan Güler, "Goller, asistler yapmak istiyorum ki ülkemi en iyi şekilde burada da temsil edebileyim." dedi. Kerem Aktürkoğlu gibi diğer oyuncuların da büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Arda, Türk futbolcularının yeteneklerine ve potansiyeline olan inancını dile getirdi.

Büyük Hedefler ve Samsun'la İlgili Düşünceler

Arda, kariyerinde kupa kazanmak istediğini vurgulayarak, "Çünkü çok iyi bir jenerasyonumuz var, hem de çok iyi bir hocamız var." ifadesini kullandı. Samsun'da olmanın kendisi için özel olduğunu belirten Güler, "Kariyerimin başında burada en güzel gollerimden birini attım. Bu şehir benim için çok şey ifade ediyor." dedi. Yarınki maçta gol atma arzusunu da dile getiren Güler, öncelikli hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

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