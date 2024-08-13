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Arda Turan: Yüzleşme Belgeseli Gala Gecesi

Arda Turan'ın hayatını keşfeden 'Yüzleşme' belgeseli Kanyon'da tanıtıldı; özel konuklar ve etkileyici açıklamalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:40
Arda Turan: Yüzleşme Belgeseli Gala Gecesi

Arda Turan'ın Hayatı Belgesel Oluyor

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatına odaklanan "Arda Turan: Yüzleşme" belgeselinin galası, Kanyon Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ünlü İsimler Gala'da Bir Araya Geldi

Gala, Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getirdi. Fatih Terim, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, futbolcular Necati Ateş, Tolga Zengin, milli okçu Mete Gazoz ve Eyüpspor'lu oyuncular etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Arda Turan'dan Duygu Dolu Açıklamalar

Basın mensupları ile bir araya gelen Arda Turan, belgeselinin kariyerini yansıttığını belirterek, "Bu gerçek hikaye. Başarılar ve başarısızlıklar yer alıyor. Her şeyi açıklamaya çalıştık ve bu yüzleşmeyle gurur duyuyorum," dedi. Bilal abi ve prim konularıyla ilgili yaşadığı duygulara değinen Turan, "Bir kahve içip bunu konuşmak isterdim," ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Kırmızı Kart Konusu

Arda, Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında düşüncelerini de paylaştı: "Hayallerimiz var, öncelikle ligde kalmayı hedefliyoruz. Kırmızı karta gurur duyuyorum, oyuncularımın haklarını korumalıydım. Bunlar futbolda olabiliyor, iletişimimizi geliştirmeliyiz."

Fatih Terim'in Destekleyici Sözleri

Arda Turan adına mutlu olduğunu belirten Fatih Terim, "12 yaşından beri tanıyorum ve onun sevinçlerine, üzüntülerine, başarılarına hep hakim oldum. Arda, Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek yaşta," şeklinde konuştu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Yüzleşme" adlı belgeselin...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Yüzleşme" adlı belgeselin galası yapıldı. Galaya katılan teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Yüzleşme" adlı belgeselin...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Yüzleşme" adlı belgeselin galası yapıldı. Galaya katılan teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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