Hakkari Kadın Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü — 9. Uluslararası Madenci Kupası

Hakkari Kadın Judo Takımı, 9. Uluslararası Madenci Kupası'nda üçüncü oldu; İpek Sertel +78 kg'de birinci seçildi. Turnuvaya 12 ülke ve 38 ilden bin 390 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:36
Hakkari Kadın Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü

HAKKARİ (İHA)

Hakkarili sporcular, 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvasında önemli başarılara imza attı.

12 ülke ve 38 ilden toplam bin 390 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Hakkâri’yi temsil eden sporcular minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde mücadele etti.

Sporcular, bireysel derecelerinin yanı sıra takım halinde de kürsüye çıkmayı başardı. Turnuvada artı 78 kilogram kategorisinde İpek Sertel birinci olurken, farklı sıkletlerde elde edilen dereceler sayesinde Hakkari Kadın Judo Takımı yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, sporcuların sergilediği azim, disiplin ve mücadele ruhunun takdir topladığı vurgulanarak, bu başarıların Hakkâri’de sporun gelişimi adına önemli bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

