2025-2026 Okul Sporları Voleybol Gençler İl Birinciliği Sonuçlandı

Atatürk Spor Salonu’nda tamamlanan 2025-2026 Okul Sporları Voleybol Gençler İl Birinciliğinde kızlarda Salihli Ahmet Yesevi MTAL, erkeklerde Akhisar Aliya İzzetbegoviç MTAL şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:37
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu Okul Sporları Voleybol Gençler Kız ve Erkekler İl Birinciliği müsabakaları, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Heyecan Dolu Final Karşılaşmaları

Turnuvada hem genç kızlar hem de genç erkekler kategorilerinde sporcular üstün performanslarıyla dikkat çekti ve izleyenlerden alkış aldı.

Genç Kızlar Sonuçları

Genç Kızlar İl Birinciliği final maçında Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akhisar Zeynep Gülin Öngör Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek il birincisi oldu. Akhisar Zeynep Gülin Öngör Kız MTAL ikinciliği elde ederken, Manisa Spor Lisesi üçüncü, Manisa Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Genç Erkekler Sonuçları

Genç Erkekler İl Birinciliği finalinde Akhisar Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, nefes kesen mücadelede Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-2’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu MTAL ikinci olurken, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye Girenlere Ödüller

İl birincisi olan takımlar, Manisa’yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Mehmet Güler, Voleybol İl Temsilcisi Volkan Dinçer ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi üyeleri tarafından takdim edildi.

