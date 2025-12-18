Arda Ünyay: Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım

Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında sahasında 1-0 kazandıkları RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası değerlendirme

Ünyay, maçın ardından 'Çok yüksek bir mücadele oldu. Her maç bizim için önemli. Galatasaray oyuncusu sahada yüzde 100’ünü vermek zorundadır. Sahaya çıktığımda Galatasaray için her zaman yüzde 100’ümü veriyorum' ifadelerini kullandı.

Mental süreç ve süre aldığı maçlar

Son 1 ayda önemli maçlarda süre bulduğunu belirten genç oyuncu, 'Son 1 ay içinde önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray. Hangi maçta süre aldığımın önemi yok. Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Mental açıdan zorlu bir süreçti ama yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı. Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gördüğümde de arkamdaydı. Beni alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak çok önemli. Çok mutluyum. İnşallah adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim' dedi.

Örnek aldığı savunmacılar

Beğendiği oyuncularla ilgili soruya Ünyay, 'Abdülkerim Bardakcı mental açıdan bana bu süreçte çok destek verdi. Takımda herkes benimle konuştu. Herkes bana çok destek oldu. Ramos’u çok izlerdim. Buradaki Liverpool maçında Van Dijk’ı 90 dakika izledim. Çok beğendiğim savunmacılar. Ama başta Abdülkerim abi ve Davinson Sanchez’i söylersem daha iyi olur' yanıtını verdi.

Büyük hedef: Şampiyonlar Ligi

Gelecek hedefleriyle ilgili konuşurken Arda, 'İnşallah bu takımda UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi’ni de kazanırız çünkü biz Galatasarayız' diyerek sözlerini noktaladı.

