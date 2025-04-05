Arsenal, Everton Deplasmanında Kritik Puan Kaybı Yaşadı

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını sürdüren Arsenal, deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Premier Lig'in 31. haftasında gerçekleşen maç, Goodison Park'ta oynandı.

Maçın 34. dakikasında Leandro Trossard'ın kaydettiği golle öne geçen konuk takım Arsenal, avantajını koruyamadı. Everton, 49. dakikada Iliman Ndiaye'nin penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Arsenal 62, Everton ise 35 puana yükseldi. Maçta, hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazları üzerine saatini kontrol eden England, kararını değiştirdi ve oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.

Ligde lider konumda bulunan Liverpool, yarın Fulham ile karşılaşacak. Kırmızılar, Arsenal’ın berabere kaldığı haftada galip gelerek puan farkını 14’e çıkarmayı hedefliyor.