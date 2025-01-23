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Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta Finale Yükseldi

Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta finale çıkarak üst üste üçüncü kez bu başarıyı elde etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:21
Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta Finale Yükseldi

Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta Finale Yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta, kadınlar teklerinde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, finale çıkmayı başardı. Melbourne kentinde gerçekleşen turnuvanın yarı finalinde, Belaruslu Sabalenka, 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile karşı karşıya geldi.

Son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 26 dakika süren mücadelenin ardından 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bu zafer, onun Avustralya Açık'ta üst üste elde ettiği 20. galibiyet oldu.

Belaruslu tenisçi, bir kez daha finale çıkarak art arda üçüncü kez bu başarıyı elde etmeyi başardı. Finale, 19 numaralı seribaşı Amerikalı Madison Keys ile dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek arasındaki maçın galibini bekliyor.

Eğer Sabalenka, finalde zafer kazanırsa, 1997, 1998 ve 1999'da bu başarıyı elde eden İsviçreli Martina Hingis’in ardından, Avustralya Açık tarihindeki en başarılı kadın tenisçi olacak ve üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu unvanını elde edecek.

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