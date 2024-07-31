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Atakaş Hatayspor ve Al Hazem Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Atakaş Hatayspor, Al Hazem ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 eşitlikle tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:53
Atakaş Hatayspor ve Al Hazem Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Atakaş Hatayspor: 1 - Al Hazem: 1

Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki hazırlık kampında Suudi Arabistan ekibi Al Hazem ile karşılaştı. Dördüncü hazırlık maçını gerçekleştiren Hatayspor, maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Maçın Detayları

Akdeniz takımı, Palandöken Dağı eteklerinde yer alan yüksek irtifa kamp merkezinde hazırlıklarına devam ederken, Al Hazem ile olan mücadele oldukça çekişmeli geçti.

İkinci yarıda heyecan doruk noktasına ulaştı. Hatayspor'lu Strandberg, 72. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Ancak Al Hazem’in oyuncusu Al Habashi, 86. dakikada eşitlik golünü atarak skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşma sonunda her iki takım da 1 puanı hanesine yazdırmış oldu.

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