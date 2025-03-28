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Avrupa Ligi CEO'su Motiejunas'tan Birlik Çağrısı: NBA ile İş Birliği Önerisi

Avrupa Ligi CEO'su Paulius Motiejunas, NBA ile FIBA'nın Avrupa'da lig kurma projesi için futbolun birlik ve iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:55
Avrupa Ligi CEO'su Motiejunas'tan Birlik Çağrısı: NBA ile İş Birliği Önerisi

Motiejunas'tan Avrupa Basketbolu İçin Birlik Çağrısı

Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) ortak bir lig kurma girişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Motiejunas, Fransa'nın L'Equipe gazetesiyle yaptığı röportajda, NBA Başkanı Adam Silver'ın açıklamalarını bir 'savaş ilanı' olarak görmediğini belirtti. Motiejunas, "NBA'in FIBA ile Avrupa pazarına açılma isteğini pozitif karşılıyoruz. En iyi taraftarlar, kulüpler ve basketbol kültürü bizde. Avrupa Ligi olarak güçlüyüz ve her yıl büyümekteyiz," ifadelerini kullandı.

Birlikte Kalma Vurgusu

13 kalıcı kulübe sahip olduklarını ve bu sayının artacağına inandıklarını vurgulayan Motiejunas, "Bir arada kalmanın ve birlik olmanın yolunu bulmamız gerekiyor. NBA, basketbolun 'iş' kısmına odaklanıyor ama Avrupa basketbolu bir 'iş' değil, bir yaşam tarzıdır. Bir duygudur," şeklinde konuştu.

Avrupa basketbolu pazarını herkesin üstünden daha iyi bildiklerini kaydeden Motiejunas, Avrupa'nın en rekabetçi ligine sahip olduklarını ifade etti. "Beraber çalıştığımız ve bir arada olduğumuz sürece gelişmeye devam edebiliriz. Bunu FIBA ve NBA ile ya da onlar olmadan yapabiliriz," dedi.

Birlikte Hareket Etme Çağrısı

NBA'in Avrupa basketbolu projesine dahil olma ihtimalini vurgulayan Motiejunas, "Bence tek yol birlikte hareket etmektir. Takımlardan ve büyük isimlerden bahsettiklerinde bu potansiyel ligi biz olmadan hayal edemiyorum. Avrupa Ligi takımları, taraftarları ve kültürü olmadan 'en iyi ürün' hakkında konuşabilir miyiz?" dedi.

Motiejunas, Avrupa Ligi takımlarının NBA ile görüştüğü yönündeki iddialara da değindi. "Hiçbir kulüp bize Avrupa Ligi'nden ayrılmak istediğini söylemedi. Elbette NBA 'geliyorum' dediğinde, biz de dahil olmak üzere her kulüp ne diyeceğini dinlemek ister. NBA'e saygı duyuyoruz," diyerek temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Son olarak, Motiejunas, Avrupa Ligi'nin gelişimi sürdürebilecek en iyi lig olduğunu ifade ederek, bu konudaki kararlılığını ve inancını dile getirdi.

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