Karaköyspor 5’te 5 Yaptı: Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Karaköyspor, Manisa Süper Amatör Lig B Grubu'nda 5 haftada 5 galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü; 10 gol atıp kalesini gole kapattı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:23
Manisa Süper Amatör Lig 2025-2026 Ferdi Zeyrek Sezonu B Grubu'nda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karaköyspor, ligin ilk 5 haftasında elde ettiği 5 galibiyetle namağlup liderliğini sürdürüyor.

5. Hafta Sonuçları

Çıkrıkçıspor, deplasmanda Çatalköprüspor'u 3-2 mağlup etti.

1984 Salihlispor, Aral İstasyonspor'u 2-0 yendi.

Karaköyspor, deplasmanda Horozköy Gençlik İhtisasspor'u 1-0 mağlup ederek çıkarak namağlup serisini sürdürdü.

Yıldızspor 45 FK, kendi sahasında Kasabaspor'u 3-1 geçti.

6. Hafta Fikstürü

28 ARalık Pazar günü oynanacak maçlarda dikkat çeken eşleşme, Kasabaspor ile lider Karaköyspor arasında olacak. Diğer karşılaşmalar şöyle: Aral İstasyonspor - Çatalköprüspor, Çıkrıkçıspor - Yıldızspor 45 FK, 1984 Salihlispor - Horozköy Gençlik İhtisasspor.

Puan Durumu ve İstatistikler

5. hafta itibarıyla Karaköyspor 5 galibiyetle 15 puan topladı; takım 10 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

Grubun ikinci sırasında yer alan Çıkrıkçıspor ise 4 galibiyet 1 mağlubiyet ile 12 puan topladı. 1984 Salihlispor ise 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

