Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri Kazandı

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren pilotu Oscar Piastri kazanarak kariyerinde ikinci zaferini elde etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:49
Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri Kazandı

Azerbaycan Grand Prix'sinde Yeni Bir Şampiyon: Oscar Piastri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri kazandı. Bakü'deki 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen yarış 51 tur sürdü.

Piastri'nin İkinci Zaferi

Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, 1 saat 32 dakika 58 saniyelik süresi ile birinci olarak, F1 kariyerinde ikinci grand prix zaferini elde etti. Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 10.910 saniye gerisinde ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 31.328 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Kaza ve Güvenlik Aracı

Yarışın 50. turunda Sergio Perez ile Carlos Sainz arasında meydana gelen kaza, her iki sürücünün de yarış dışı kalmasına yol açtı. Bu durumda yarış, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı.

Gelecek Yarış: Singapur Grand Prix

Sezonun 18. yarışı, Singapur Grand Prix olarak 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu:

  • Pilotlar
    • 1. Max Verstappen (Hollanda): 313
    • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254
    • 3. Charles Leclerc (Monako): 235
    • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 222
    • 5. Carlos Sainz (İspanya): 184
  • Takımlar
    • 1. McLaren: 476
    • 2. Red Bull: 456
    • 3. Ferrari: 425
    • 4. Mercedes: 309
    • 5. Aston Martin: 82

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar
2
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu belli oldu
3
8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Tamamlandı
4
Çorum FK, Kocaelispor Maçına Hazırlıklara Başladı
5
Göztepe'nin Yıldızı Kuryu Matsuki, İzmir'deki Japon Topluluğuyla Buluştu
6
RAMS Başakşehir, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları