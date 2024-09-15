Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri Kazandı

Azerbaycan Grand Prix'sinde Yeni Bir Şampiyon: Oscar Piastri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri kazandı. Bakü'deki 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen yarış 51 tur sürdü.

Piastri'nin İkinci Zaferi

Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, 1 saat 32 dakika 58 saniyelik süresi ile birinci olarak, F1 kariyerinde ikinci grand prix zaferini elde etti. Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 10.910 saniye gerisinde ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 31.328 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Kaza ve Güvenlik Aracı

Yarışın 50. turunda Sergio Perez ile Carlos Sainz arasında meydana gelen kaza, her iki sürücünün de yarış dışı kalmasına yol açtı. Bu durumda yarış, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı.

Gelecek Yarış: Singapur Grand Prix

Sezonun 18. yarışı, Singapur Grand Prix olarak 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu:

Pilotlar 1. Max Verstappen (Hollanda): 313 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254 3. Charles Leclerc (Monako): 235 4. Oscar Piastri (Avustralya): 222 5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar 1. McLaren: 476 2. Red Bull: 456 3. Ferrari: 425 4. Mercedes: 309 5. Aston Martin: 82



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.