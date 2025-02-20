Trendyol 1. Lig 26. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig 26. Haftasında Maçları Yönetecek Hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Yarın (22 Şubat Cuma)

20.00 Manisa FK - Geosis Boluspor: Burak Olcar

22 Şubat Cumartesi

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği: Burak Pakkan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği: 13.30 Şanlıurfaspor - Kocaelispor: Sarper Barış Saka

Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 16.00 Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor: Turgut Doman

Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor: 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Türkmen

Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 19.00 MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor: Batuhan Kolak

23 Şubat Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK: Arda Kardeşler

Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı

Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor: 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt

Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 19.00 Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

Böylece, ligde bu hafta gerçekleşecek karşılaşmaların hakemleri belirlenmiş oldu. Futbolseverler, takımları için heyecan dolu bir hafta geçirecek.