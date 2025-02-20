Trendyol 1. Lig 26. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig 26. Haftasında Maçları Yönetecek Hakemler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Yarın (22 Şubat Cuma)
- 20.00 Manisa FK - Geosis Boluspor: Burak Olcar
22 Şubat Cumartesi
- 13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği: Burak Pakkan
- 13.30 Şanlıurfaspor - Kocaelispor: Sarper Barış Saka
- 16.00 Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor: Turgut Doman
- 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Türkmen
- 19.00 MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor: Batuhan Kolak
23 Şubat Pazar
- 13.30 Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK: Arda Kardeşler
- 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt
- 19.00 Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
Böylece, ligde bu hafta gerçekleşecek karşılaşmaların hakemleri belirlenmiş oldu. Futbolseverler, takımları için heyecan dolu bir hafta geçirecek.