Bahattin Sofuoğlu Portekiz'deki Yarışı 10. Sırada Tamamladı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Heyecan Verici Yarışlar

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası kapsamında Portekiz'de düzenlenen ilk yarışını başarılı bir şekilde geride bıraktı. Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, 18 tur boyunca kıyasıya mücadele etti.

Bahattin Sofuoğlu'nun Performansı

Sezonun 11. ayağında Yamaha Tayland takımı ile yeni bir başlangıç yapan Bahattin, yarışı 16. sıradan başlayarak 10. sırada tamamladı. Yarış sırasında gösterdiği performans, kendisi için önemli bir deneyim olmasının yanı sıra, yeni takımını da etkilemiş görünüyor.

Diğer Müsabakalardaki Gelişmeler

Diğer bir milli sporcu olan Can Öncü, antrenman sırasında yaşadığı kaza nedeniyle bu yarışta yer alamadı. İlk yarışta podyumu ise Yari Montella liderlik ederek kazanırken, ikinci ve üçüncü sırayı ise Adrian Huertas ve Stefano Manzi elde etti.

Gelecek Yarış

Portekiz'deki ikinci yarış ise yarın gerçekleştirilecek ve Bahattin Sofuoğlu’nun bu yarışı daha iyi bir pozisyonda bitirmesi bekleniyor.