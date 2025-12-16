ERÜ'den Görme Engellilerle Anlamlı Goalball Etkinliği

Erciyes Üniversitesi'nde "Kalbinle Gör, Sevgiyle Dokun" etkinliği

Goalball tanıtımı ve dostluk maçlarıyla farkındalık

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında "Kalbinle Gör, Sevgiyle Dokun" adlı etkinlik düzenledi. Program, Goalball branşının tanıtımı, dostluk müsabakaları ve farkındalık çalışması olarak planlandı.

Etkinlik, saat 13.00-15.00 arasında okul spor salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ve Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri bir araya gelerek Goalball branşının tanıtımını yaptı ve dostluk maçları oynadı.

Tanıtım sonrası, öğretmenlik bölümü öğrencileri ile kolej öğrencileri arasında voleybol ve futbol dostluk müsabakaları düzenlendi. Etkinliğin sonunda tüm idareci, öğretmen ve öğrenciler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tüm katılımcılara, sporu sevdirmek ve spor yapma motivasyonlarını artırmak amacıyla ayrı ayrı hediyeler verildi.

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi ve etkinlikleri sürdürdüklerini belirtti. Aksoyak, "Bu dönem 17. etkinliğimiz olarak görme engelli başarılı sporcular ile birlikte birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız Goalball branşını tanıtmak, Görme engelli sporcular konusunda farkındalık oluşturmak, sporun sağlığımız için önemini belirtmekti. Dersi alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, üniversitede bu dersi alan öğrencilerimizin ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamayı hedefledik. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik" dedi.

