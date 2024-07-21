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Bakan Bak, "Önce Öğrenci" programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih destek programına...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:11
Bakan Bak, "Önce Öğrenci" programına katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih destek programına katıldı.

Bahçelievler Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa bakan Bak'ın yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı.

Öğrencilere deneyimlerini paylaşan Osman Aşkın Bak, eğitim hayatından örnekler verdi.

Uzun sınav maratonunun geride kaldığını ifade eden Bakan Bak, "Eski akademisyenim. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Spor benim çok önemli bir paydaşım. Spor bir yaşam tarzı. Hayattaki en büyük güç sizin enerjiniz. Yapmak istiyorsan mücadele edecek ve yapacaksın. Hayat bu, hayatın en güzel tarafı da bu. Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Öğretmeninizi, komşunuzu, ders veren abinizi, yol gösterenleri unutmayın. Vefa çok önemli kavram. Tüm bunlar çok önemli hususlar." diye konuştu.

Özgüvenin önemine dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"Ben biraz şanslıydım. Doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Komşumuz, büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bize bu hedefleri gösteren bir ağabeyimiz vardı. Bu toplum içerisinde bencil olamayız, vermek zorundayız. Bilgi paylaşıldığı zaman kıymetlidir. Bizi güçlü kılan bu. Sizler tercih sürecine geldiniz. Belki kafalarınız karışıktır ama Türkiye'nin bir hedefi var. Türkiye yüzyılındayız. Bu yıl gençliğin yüzyılı ve rekabet var. Yarışmak zorundayız. Asla özgüveninizi yitirmeyin."

Gençlik ve Spor Bakanı, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programdan sonra öğrencilere 100 adet A Milli Futbol Takımı forması dağıtıldı. 30 öğrenci de bu sezon Avrupa'da mücadele edecek Süper Lig ekiplerinin birer Avrupa maçına gitme şansı yakaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih destek programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih destek programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih destek programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih destek programına katılarak konuşma yaptı.

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